توكنوميكس CoinbarPay (CBPAY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CoinbarPay (CBPAY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CoinbarPay (CBPAY) CoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem. الموقع الرسمي: https://xdbchain.com/cbpay/ الوثيقة البيضاء: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2024/03/CBPAY-Token-Whitepaper-V-1.0.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.xdbchain.com/ اشتر CBPAY الآن!

توكنوميكس CoinbarPay (CBPAY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CoinbarPay (CBPAY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 417.75K $ 417.75K $ 417.75K إجمالي العرض: $ 40.00B $ 40.00B $ 40.00B العرض المتداول: $ 3.68B $ 3.68B $ 3.68B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00141 $ 0.00141 $ 0.00141 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00003737095025703 $ 0.00003737095025703 $ 0.00003737095025703 السعر الحالي: $ 0.0001135 $ 0.0001135 $ 0.0001135 معرفة المزيد عن سعر CoinbarPay (CBPAY)

توكنوميكس CoinbarPay (CBPAY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CoinbarPay (CBPAY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CBPAY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CBPAY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CBPAY، استكشف السعر المباشر لتوكن CBPAY!

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