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المزيد عن CATI

معلومات سعر CATI

ما هو CATI

الوثيقة البيضاء لـ CATI

الموقع الرسمي لـ CATI

اقتصاد توكن CATI

توقعات سعر CATI

سجل CATI

دليل شراء CATI

محول عملة CATI إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Catizen (CATI)

التحليل الفني اليوم لـ Catizen (CATI)

توفر صفحة Catizen تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CATI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Catizen أدناه.

تغير سعر Catizen (CATI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04773--+6.01%+27.24%-4.94%
اعرف المزيد عن سعر Catizen

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Catizen

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Catizen عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 15
حيادي 9
شراء 2
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 8شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04786
0.04784
R2
0.04784
0.04781
R1
0.04779
0.0478
PP
0.04777
0.04777
S1
0.04772
0.04774
S2
0.0477
0.04773
S3
0.04765
0.0477

إشارات السوق الخاصة بـ Catizen

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.40M
$6.79 M
$7.19 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.49 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.48 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Catizen

صافي التدفقسعر CATIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.05
2026-08-16-$0.04 M0.05
2026-08-15-$0.02 M0.05
2026-08-14-$0.03 M0.05
2026-08-13$0.07 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Catizen (CATI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Catizen المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCATI
$0.04773
$0.04773$0.04773
-0.92%
1.24M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CATI إلى USD

المبلغ

CATI
CATI
USD
USD

1 CATI = 0.04773 USD

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