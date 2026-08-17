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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Simons Cat، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Simons Cat، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو CAT

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التحليل الفني اليوم لـ Simons Cat (CAT)

التحليل الفني اليوم لـ Simons Cat (CAT)

توفر صفحة Simons Cat تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Simons Cat أدناه.

تغير سعر Simons Cat (CAT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000001694---8.19%+32.86%-5.89%
اعرف المزيد عن سعر Simons Cat

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Simons Cat

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Simons Cat عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 5
حيادي 13
شراء 8
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 5حيادي 8شراء 1
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 0حيادي 5شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.000001702
0.000001701
R2
0.000001701
0.000001701
R1
0.000001701
0.000001701
PP
0.0000017
0.0000017
S1
0.0000017
0.0000017
S2
0.000001699
0.0000017
S3
0.000001699
0.000001699

إشارات السوق الخاصة بـ Simons Cat

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.87M
$10.96 M
$11.83 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Simons Cat

صافي التدفقسعر CATUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Simons Cat (CAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Simons Cat المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCAT
$0.00000169
$0.00000169$0.00000169
+0.05%
34.75B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CAT إلى USD

المبلغ

CAT
CAT
USD
USD

1 CAT = 0.000001694 USD

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