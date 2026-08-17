التحليل الفني اليوم لـ Simons Cat (CAT)
تغير سعر Simons Cat (CAT)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.000001694
|--
|-8.19%
|+32.86%
|-5.89%
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Simons Cat
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Simons Cat عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|حيادي
|بيع 5
|حيادي 8
|شراء 1
|المؤشرات الفنية:
|شراء قوي
|بيع 0
|حيادي 5
|شراء 7
إشارات السوق الخاصة بـ Simons Cat
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Simons Cat
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-16
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-14
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-13
|$0.01 M
|0.00
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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