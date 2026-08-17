التحليل الفني اليوم لـ Simons Cat (CAT) توفر صفحة Simons Cat تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Simons Cat أدناه. التسجيل

تغير سعر Simons Cat (CAT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.000001694 -- -8.19% +32.86% -5.89%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Simons Cat

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Simons Cat عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 5 حيادي 13 شراء 8 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 5 حيادي 8 شراء 1 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 0 حيادي 5 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.000001702 0.000001701 R2 0.000001701 0.000001701 R1 0.000001701 0.000001701 PP 0.0000017 0.0000017 S1 0.0000017 0.0000017 S2 0.000001699 0.0000017 S3 0.000001699 0.000001699

إشارات السوق الخاصة بـ Simons Cat صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.87M $10.96 M $11.83 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.17 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.16 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Simons Cat صافي التدفق سعر CATUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.00 2026-08-16 $0.01 M 0.00 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 -$0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.01 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Simons Cat (CAT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Simons Cat المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CAT $0.00000169 $0.00000169 $0.00000169 +0.05% 34.75B (USDT) تداول