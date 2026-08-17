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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cash Cat، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cash Cat، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CASHCAT

معلومات سعر CASHCAT

ما هو CASHCAT

الموقع الرسمي لـ CASHCAT

اقتصاد توكن CASHCAT

توقعات سعر CASHCAT

سجل CASHCAT

دليل شراء CASHCAT

محول عملة CASHCAT إلى الفيات

عقود CASHCAT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Cash Cat (CASHCAT)

التحليل الفني اليوم لـ Cash Cat (CASHCAT)

توفر صفحة Cash Cat تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CASHCAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cash Cat أدناه.

تغير سعر Cash Cat (CASHCAT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.10376---34.65%+87.56%+315.04%
اعرف المزيد عن سعر Cash Cat

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Cash Cat

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cash Cat عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.10398
0.10397
R2
0.10397
0.10395
R1
0.10394
0.10394
PP
0.10393
0.10393
S1
0.1039
0.10391
S2
0.10389
0.1039
S3
0.10386
0.10389

إشارات السوق الخاصة بـ Cash Cat

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.19M
$0.94 M
$1.14 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.50 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.48 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.12 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Cash Cat

صافي التدفقسعر CASHCATUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.11
2026-08-16$0.00 M0.11
2026-08-15$0.00 M0.11
2026-08-14$0.00 M0.13
2026-08-13$0.00 M0.15

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Cash Cat (CASHCAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cash Cat المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCASHCAT
$0.10386
$0.10386$0.10386
-9.76%
14.12M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CASHCAT إلى USD

المبلغ

CASHCAT
CASHCAT
USD
USD

1 CASHCAT = 0.10376 USD

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