التحليل الفني اليوم لـ Cash Cat (CASHCAT) توفر صفحة Cash Cat تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CASHCAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cash Cat أدناه. التسجيل

تغير سعر Cash Cat (CASHCAT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.10376 -- -34.65% +87.56% +315.04%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Cash Cat

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cash Cat عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 1 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.10398 0.10397 R2 0.10397 0.10395 R1 0.10394 0.10394 PP 0.10393 0.10393 S1 0.1039 0.10391 S2 0.10389 0.1039 S3 0.10386 0.10389

إشارات السوق الخاصة بـ Cash Cat صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.19M $0.94 M $1.14 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.50 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.48 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.12 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.12 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Cash Cat صافي التدفق سعر CASHCATUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.11 2026-08-16 $0.00 M 0.11 2026-08-15 $0.00 M 0.11 2026-08-14 $0.00 M 0.13 2026-08-13 $0.00 M 0.15 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Cash Cat (CASHCAT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cash Cat المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CASHCAT $0.10386 $0.10386 $0.10386 -9.76% 14.12M (USDT) تداول