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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CARV، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CARV، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CARV

معلومات سعر CARV

ما هو CARV

الوثيقة البيضاء لـ CARV

الموقع الرسمي لـ CARV

اقتصاد توكن CARV

توقعات سعر CARV

سجل CARV

دليل شراء CARV

محول عملة CARV إلى الفيات

عقود CARV الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ CARV (CARV)

التحليل الفني اليوم لـ CARV (CARV)

توفر صفحة CARV تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CARV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CARV أدناه.

تغير سعر CARV (CARV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02956---4.74%-4.34%-43.05%
اعرف المزيد عن سعر CARV

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CARV

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CARV عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 22
حيادي 3
شراء 1
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 8حيادي 3شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02959
0.02959
R2
0.02959
0.02958
R1
0.02958
0.02958
PP
0.02958
0.02958
S1
0.02957
0.02957
S2
0.02957
0.02957
S3
0.02956
0.02957

إشارات السوق الخاصة بـ CARV

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.22M
$3.48 M
$3.71 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ CARV

صافي التدفقسعر CARVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.03
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15$0.01 M0.03
2026-08-14$0.01 M0.03
2026-08-13$0.00 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق CARV (CARV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CARV المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCARV
$0.02956
$0.02956$0.02956
-1.84%
1.92M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CARV إلى USD

المبلغ

CARV
CARV
USD
USD

1 CARV = 0.02956 USD

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