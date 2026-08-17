التحليل الفني اليوم لـ CARV (CARV) توفر صفحة CARV تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CARV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CARV أدناه. التسجيل

تغير سعر CARV (CARV) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02956 -- -4.74% -4.34% -43.05%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CARV

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CARV عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 22 حيادي 3 شراء 1 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : بيع قوي بيع 8 حيادي 3 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02959 0.02959 R2 0.02959 0.02958 R1 0.02958 0.02958 PP 0.02958 0.02958 S1 0.02957 0.02957 S2 0.02957 0.02957 S3 0.02956 0.02957

إشارات السوق الخاصة بـ CARV صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.22M $3.48 M $3.71 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.01 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ CARV صافي التدفق سعر CARVUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.03 2026-08-16 $0.00 M 0.03 2026-08-15 $0.01 M 0.03 2026-08-14 $0.01 M 0.03 2026-08-13 $0.00 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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