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المزيد عن CAP

معلومات سعر CAP

ما هو CAP

الوثيقة البيضاء لـ CAP

الموقع الرسمي لـ CAP

اقتصاد توكن CAP

توقعات سعر CAP

سجل CAP

دليل شراء CAP

محول عملة CAP إلى الفيات

عقود CAP الفورية

CAP عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Cap (CAP)

التحليل الفني اليوم لـ Cap (CAP)

توفر صفحة Cap تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CAP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cap أدناه.

تغير سعر Cap (CAP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0686--+47.59%+271.41%+2,644.00%
اعرف المزيد عن سعر Cap

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Cap

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cap عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 2
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 0شراء 12
المؤشرات الفنية:حياديبيع 6حيادي 2شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06842
0.06841
R2
0.06841
0.0684
R1
0.0684
0.0684
PP
0.06839
0.06839
S1
0.06838
0.06838
S2
0.06837
0.06838
S3
0.06836
0.06837

إشارات السوق الخاصة بـ Cap

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.04M
$5.98 M
$7.01 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.15M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$9.33 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$9.17 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$20.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$20.27 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Cap

صافي التدفقسعر CAPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.27 M0.07
2026-08-16$0.24 M0.07
2026-08-15$1.62 M0.07
2026-08-14$0.36 M0.06
2026-08-13$0.24 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Cap (CAP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cap المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCAP
$0.06859
$0.06859$0.06859
-0.54%
4.12M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CAP إلى USD

المبلغ

CAP
CAP
USD
USD

1 CAP = 0.0686 USD

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