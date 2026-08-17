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معلومات سعر CAMP

ما هو CAMP

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الموقع الرسمي لـ CAMP

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التحليل الفني اليوم لـ Camp Network (CAMP)

التحليل الفني اليوم لـ Camp Network (CAMP)

توفر صفحة Camp Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CAMP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Camp Network أدناه.

تغير سعر Camp Network (CAMP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0002536---10.80%-45.42%-84.52%
اعرف المزيد عن سعر Camp Network

تدفق رأس المال الخاص بـ Camp Network

صافي التدفقسعر CAMPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Camp Network

تداول أسواق Camp Network (CAMP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Camp Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCAMP
$0.0002536
$0.0002536$0.0002536
-0.70%
189.96M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CAMP إلى USD

المبلغ

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.0002536 USD

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