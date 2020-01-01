توكنوميكس Camino Network (CAM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Camino Network (CAM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Camino Network (CAM) مشروع شبكة Camino هي أول شبكة L1 تم تطويرها خصيصًا لصناعة السفر التي تبلغ قيمتها 11 تريليون دولار. تديرها أكثر من 100 شركة سفر رائدة، حيث تعالج المشكلات الرئيسية في الصناعة مثل ارتفاع رسوم الدفع، وبطء التسويات، وتعقيد التسويات المحاسبية. الشبكة تعمل بالفعل على معالجة المعاملات التجارية الحقيقية، ويقوم أكثر من 200 علامة تجارية بتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) ومنتجات سفر B2B وB2C باستخدام تقنية الويب 3. تقوم الشبكة باستبدال آلاف واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بنموذج موحد للاستجابة للطلبات، مما يعني أنه عند الاتصال بواحدة، يمكنك الاتصال بالجميع. هذا يخلق نظامًا مترابطًا لصناعة السفر وتجارب سفر سلسة. الموقع الرسمي: https://camino.network الوثيقة البيضاء: https://camino.network/static/docs/Camino_Network_Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://caminoscan.com/ اشتر CAM الآن!

توكنوميكس Camino Network (CAM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Camino Network (CAM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.52M $ 16.52M $ 16.52M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 325.42M $ 325.42M $ 325.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 50.78M $ 50.78M $ 50.78M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1965 $ 0.1965 $ 0.1965 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04475750880789602 $ 0.04475750880789602 $ 0.04475750880789602 السعر الحالي: $ 0.05078 $ 0.05078 $ 0.05078 معرفة المزيد عن سعر Camino Network (CAM)

توكنوميكس Camino Network (CAM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Camino Network (CAM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CAM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CAM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CAM، استكشف السعر المباشر لتوكن CAM!

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