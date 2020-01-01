توكنوميكس Catalyse AI (CAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Catalyse AI (CAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Catalyse AI (CAI) Catalyse للذكاء الاصطناعي منصة ذكاء اصطناعي مصممة لأتمتة سير العمل الإبداعي على نطاق واسع. من الفكرة إلى التنفيذ، تُحوّل كاتاليز مهام التصميم المعقدة إلى حلول مبسطة وسريعة. لا حاجة لأي برمجة أو خبرة سابقة. أفكارك فقط، تُحوّل فورًا. الموقع الرسمي: https://catalyse.gg مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x360ee0225CD8ABF0aDf1F97f4c0f4079a4BF41ec اشتر CAI الآن!

توكنوميكس Catalyse AI (CAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Catalyse AI (CAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 347.00K $ 347.00K $ 347.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00186101996225402 $ 0.00186101996225402 $ 0.00186101996225402 السعر الحالي: $ 0.00347 $ 0.00347 $ 0.00347 معرفة المزيد عن سعر Catalyse AI (CAI)

توكنوميكس Catalyse AI (CAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Catalyse AI (CAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CAI، استكشف السعر المباشر لتوكن CAI!

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