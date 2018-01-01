توكنوميكس Coupon Assets (CA1) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Coupon Assets (CA1)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Coupon Assets (CA1) Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! الموقع الرسمي: https://radarlab.us/ الوثيقة البيضاء: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A اشتر CA1 الآن!

توكنوميكس Coupon Assets (CA1) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Coupon Assets (CA1)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M إجمالي العرض: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M العرض المتداول: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 117.50M $ 117.50M $ 117.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 السعر الحالي: $ 0.4352 $ 0.4352 $ 0.4352 معرفة المزيد عن سعر Coupon Assets (CA1)

توكنوميكس Coupon Assets (CA1): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Coupon Assets (CA1) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CA1 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CA1 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CA1، استكشف السعر المباشر لتوكن CA1!

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