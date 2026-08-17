التحليل الفني اليوم لـ Chainbase (C) توفر صفحة Chainbase تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ C، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Chainbase أدناه. التسجيل

تغير سعر Chainbase (C) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.06583 -- -2.75% +5.51% -16.77%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Chainbase

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Chainbase عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 13 حيادي 7 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 2 شراء 4 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 5 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.06572 0.06571 R2 0.06571 0.06571 R1 0.06571 0.06571 PP 0.0657 0.0657 S1 0.0657 0.0657 S2 0.06569 0.0657 S3 0.06569 0.06569

إشارات السوق الخاصة بـ Chainbase صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.05M $4.49 M $4.54 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.16 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.16 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Chainbase صافي التدفق سعر CUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.07 2026-08-16 -$0.01 M 0.07 2026-08-15 -$0.01 M 0.07 2026-08-14 -$0.01 M 0.06 2026-08-13 $0.00 M 0.06 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Chainbase (C) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Chainbase المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT C $0.06585 $0.06585 $0.06585 -3.96% 913.22K (USDT) تداول