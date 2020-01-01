توكنوميكس BLOCK VAULT (BVT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BLOCK VAULT (BVT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BLOCK VAULT (BVT) منصة BlockVault هي منصة كريبتو لامركزية تُحدث ثورة في عالم التمويل الرقمي من خلال تقنية البلوكتشين. نمنح المستخدمين تحكمًا آمنًا وشفافًا ومستقلًا في أصولهم. بفضل العقود الذكية وحوكمة المجتمع، تُلغي BlockVault دور الوسطاء وتُقدم فرصًا مبتكرة للربح، مُعززةً بذلك الحرية المالية والشمول المالي لقاعدة مستخدمين عالمية. تجمع BlockVault بين تقنية البلوكتشين المتقدمة ونظام بيئي مُركز على المستخدم لخلق تجربة مالية سلسة خالية من الثقة. بفضل العقود الذكية التي تضمن العدالة والأتمتة، ونظام المكافآت المُتدرج الذي يُشجع على النمو، تُعتبر BlockVault في طليعة الابتكار اللامركزي، مُمكّنةً الأفراد من الاستثمار والربح والتفاعل دون الاعتماد على الأنظمة المركزية. الموقع الرسمي: https://bvtoken.live/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x418e5662abD0dB9F67b43b0976B7B68b0a974978 اشتر BVT الآن!

توكنوميكس BLOCK VAULT (BVT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BLOCK VAULT (BVT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.275 $ 1.275 $ 1.275 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.8493 $ 0.8493 $ 0.8493 معرفة المزيد عن سعر BLOCK VAULT (BVT)

توكنوميكس BLOCK VAULT (BVT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BLOCK VAULT (BVT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BVT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BVT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BVT، استكشف السعر المباشر لتوكن BVT!

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