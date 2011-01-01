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المزيد عن BUTTCOIN

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التحليل الفني اليوم لـ BUTTCOIN (BUTTCOIN)

التحليل الفني اليوم لـ BUTTCOIN (BUTTCOIN)

توفر صفحة BUTTCOIN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BUTTCOIN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BUTTCOIN أدناه.

تغير سعر BUTTCOIN (BUTTCOIN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.010523---1.32%+13.47%-51.22%
اعرف المزيد عن سعر BUTTCOIN

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BUTTCOIN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BUTTCOIN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 4
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01089
0.01086
R2
0.01086
0.01085
R1
0.01085
0.01084
PP
0.01082
0.01082
S1
0.01081
0.01081
S2
0.01078
0.0108
S3
0.01077
0.01078

إشارات السوق الخاصة بـ BUTTCOIN

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$0.02 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BUTTCOIN

صافي التدفقسعر BUTTCOINUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق BUTTCOIN (BUTTCOIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BUTTCOIN المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBUTTCOIN
$0.010523
$0.010523$0.010523
+4.23%
5.80M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BUTTCOIN إلى USD

المبلغ

BUTTCOIN
BUTTCOIN
USD
USD

1 BUTTCOIN = 0.010523 USD

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