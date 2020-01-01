توكنوميكس Burger Swap (BURGER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Burger Swap (BURGER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Burger Swap (BURGER) BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. الموقع الرسمي: http://app.burgercities.org/ الوثيقة البيضاء: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ مستكشف الكتل: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f اشتر BURGER الآن!

توكنوميكس Burger Swap (BURGER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Burger Swap (BURGER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 102.68K $ 102.68K $ 102.68K إجمالي العرض: $ 63.00M $ 63.00M $ 63.00M العرض المتداول: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 150.32K $ 150.32K $ 150.32K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 28.9196 $ 28.9196 $ 28.9196 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002160366519807739 $ 0.002160366519807739 $ 0.002160366519807739 السعر الحالي: $ 0.002386 $ 0.002386 $ 0.002386 معرفة المزيد عن سعر Burger Swap (BURGER)

توكنوميكس Burger Swap (BURGER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Burger Swap (BURGER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BURGER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BURGER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BURGER، استكشف السعر المباشر لتوكن BURGER!

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