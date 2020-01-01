توكنوميكس Dolos The Bully (BULLY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dolos The Bully (BULLY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dolos The Bully (BULLY) Dolos The Bully هو عملة ميم على شبكة سولانا. الموقع الرسمي: https://www.dolosdiary.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump اشتر BULLY الآن!

توكنوميكس Dolos The Bully (BULLY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dolos The Bully (BULLY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 787.65K $ 787.65K $ 787.65K إجمالي العرض: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M العرض المتداول: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 787.65K $ 787.65K $ 787.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2655 $ 0.2655 $ 0.2655 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000786494989546576 $ 0.000786494989546576 $ 0.000786494989546576 السعر الحالي: $ 0.00082 $ 0.00082 $ 0.00082 معرفة المزيد عن سعر Dolos The Bully (BULLY)

توكنوميكس Dolos The Bully (BULLY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dolos The Bully (BULLY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BULLY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BULLY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BULLY، استكشف السعر المباشر لتوكن BULLY!

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