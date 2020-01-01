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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The Bull، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The Bull، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ The Bull (BULLCOIN)

التحليل الفني اليوم لـ The Bull (BULLCOIN)

توفر صفحة The Bull تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BULLCOIN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The Bull أدناه.

تغير سعر The Bull (BULLCOIN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001854---61.28%+23.60%+23.60%
اعرف المزيد عن سعر The Bull

المؤشرات الفنية الخاصة بـ The Bull

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ The Bull عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 20
حيادي 2
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 6حيادي 2شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00191
0.0019
R2
0.0019
0.001894
R1
0.001895
0.00189
PP
0.001885
0.001885
S1
0.00188
0.001879
S2
0.00187
0.001875
S3
0.001865
0.00187

إشارات السوق الخاصة بـ The Bull

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ The Bull

صافي التدفقسعر BULLCOINUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن The Bull

تداول أسواق The Bull (BULLCOIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The Bull المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1BULLCOIN
$0.00188
$0.00188$0.00188
+4.61%
27.22M (USDT)
/USDTBULLCOIN
$0.001855
$0.001855$0.001855
+2.77%
28.66M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BULLCOIN إلى USD

المبلغ

BULLCOIN
BULLCOIN
USD
USD

1 BULLCOIN = 0.001854 USD

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