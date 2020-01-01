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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BULLA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BULLA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BULLA

معلومات سعر BULLA

ما هو BULLA

الموقع الرسمي لـ BULLA

اقتصاد توكن BULLA

توقعات سعر BULLA

سجل BULLA

دليل شراء BULLA

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التحليل الفني اليوم لـ BULLA (BULLA)

التحليل الفني اليوم لـ BULLA (BULLA)

توفر صفحة BULLA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BULLA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BULLA أدناه.

تغير سعر BULLA (BULLA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01765--+17.39%+98.06%+200.11%
اعرف المزيد عن سعر BULLA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BULLA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BULLA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 10
حيادي 1
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 0شراء 10
المؤشرات الفنية:حياديبيع 6حيادي 1شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.017715
0.017713
R2
0.017713
0.01771
R1
0.017708
0.017709
PP
0.017706
0.017706
S1
0.017701
0.017703
S2
0.017699
0.017702
S3
0.017694
0.017699

إشارات السوق الخاصة بـ BULLA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.17M
$1.17 M
$1.33 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.61 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.61 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.94 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.93 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BULLA

صافي التدفقسعر BULLAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق BULLA (BULLA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BULLA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBULLA
$0.017656
$0.017656$0.017656
-0.44%
9.08M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BULLA إلى USD

المبلغ

BULLA
BULLA
USD
USD

1 BULLA = 0.01765 USD

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