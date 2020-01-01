توكنوميكس Imaginary Ones (BUBBLE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Imaginary Ones (BUBBLE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Imaginary Ones (BUBBLE) Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. الموقع الرسمي: https://imaginaryones.com/ الوثيقة البيضاء: https://bubble.imaginaryones.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3 اشتر BUBBLE الآن!

توكنوميكس Imaginary Ones (BUBBLE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Imaginary Ones (BUBBLE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000522705935379107 $ 0.000522705935379107 $ 0.000522705935379107 السعر الحالي: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 معرفة المزيد عن سعر Imaginary Ones (BUBBLE)

توكنوميكس Imaginary Ones (BUBBLE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Imaginary Ones (BUBBLE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BUBBLE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BUBBLE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BUBBLE، استكشف السعر المباشر لتوكن BUBBLE!

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