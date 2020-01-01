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المزيد عن BTX

معلومات سعر BTX

ما هو BTX

الوثيقة البيضاء لـ BTX

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اقتصاد توكن BTX

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التحليل الفني اليوم لـ BeatSwap (BTX)

التحليل الفني اليوم لـ BeatSwap (BTX)

توفر صفحة BeatSwap تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BTX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BeatSwap أدناه.

تغير سعر BeatSwap (BTX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.035536---10.78%+43.11%+120.74%
اعرف المزيد عن سعر BeatSwap

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BeatSwap

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BeatSwap عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 17
حيادي 5
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 1شراء 1
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03562
0.03557
R2
0.03557
0.03554
R1
0.03554
0.03552
PP
0.03549
0.03549
S1
0.03546
0.03546
S2
0.03541
0.03544
S3
0.03538
0.03541

إشارات السوق الخاصة بـ BeatSwap

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BeatSwap

صافي التدفقسعر BTXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق BeatSwap (BTX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BeatSwap المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBTX
$0.035538
$0.035538$0.035538
+0.01%
1.54M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BTX إلى USD

المبلغ

BTX
BTX
USD
USD

1 BTX = 0.035536 USD

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