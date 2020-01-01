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المزيد عن BTW

معلومات سعر BTW

ما هو BTW

الوثيقة البيضاء لـ BTW

الموقع الرسمي لـ BTW

اقتصاد توكن BTW

توقعات سعر BTW

سجل BTW

دليل شراء BTW

محول عملة BTW إلى الفيات

عقود BTW الفورية

BTW عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Bitway (BTW)

التحليل الفني اليوم لـ Bitway (BTW)

توفر صفحة Bitway تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BTW، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bitway أدناه.

تغير سعر Bitway (BTW)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.356069--+75.20%+456.53%+2,265.90%
اعرف المزيد عن سعر Bitway

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bitway

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bitway عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.35821
0.35767
R2
0.35767
0.3572
R1
0.35699
0.35691
PP
0.35645
0.35645
S1
0.35577
0.35598
S2
0.35523
0.35569
S3
0.35455
0.35523

إشارات السوق الخاصة بـ Bitway

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.96M
$6.00 M
$6.96 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.14M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$28.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$27.90 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.56M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$55.33 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$55.89 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Bitway

صافي التدفقسعر BTWUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Bitway

تداول أسواق Bitway (BTW) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bitway المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBTW
$0.356069
$0.356069$0.356069
+5.16%
5.90M (USDT)
/USDCBTW
$0.354805
$0.354805$0.354805
+5.97%
151.36K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BTW إلى USD

المبلغ

BTW
BTW
USD
USD

1 BTW = 0.356069 USD

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