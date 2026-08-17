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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Bitlayer، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Bitlayer، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BTR

معلومات سعر BTR

ما هو BTR

الوثيقة البيضاء لـ BTR

الموقع الرسمي لـ BTR

اقتصاد توكن BTR

توقعات سعر BTR

سجل BTR

دليل شراء BTR

محول عملة BTR إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Bitlayer (BTR)

التحليل الفني اليوم لـ Bitlayer (BTR)

توفر صفحة Bitlayer تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BTR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bitlayer أدناه.

تغير سعر Bitlayer (BTR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03026--+36.73%+88.88%+13.67%
اعرف المزيد عن سعر Bitlayer

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bitlayer

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bitlayer عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 3
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 1شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03039
0.03037
R2
0.03037
0.03035
R1
0.03034
0.03034
PP
0.03032
0.03032
S1
0.03029
0.0303
S2
0.03027
0.03029
S3
0.03024
0.03027

إشارات السوق الخاصة بـ Bitlayer

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.51M
$3.71 M
$4.23 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.60 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.61 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Bitlayer

صافي التدفقسعر BTRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.03
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15$0.00 M0.03
2026-08-14$0.00 M0.03
2026-08-13$0.00 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Bitlayer

تداول أسواق Bitlayer (BTR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bitlayer المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBTR
$0.03026
$0.03026$0.03026
+0.43%
2.53M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BTR إلى USD

المبلغ

BTR
BTR
USD
USD

1 BTR = 0.03026 USD

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