توكنوميكس BSX Protocol (BSX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BSX Protocol (BSX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BSX Protocol (BSX) منصة BSX تطور أسرع وأبسط وأأمن منصة تداول للعقود الدائمة اللامركزية (DEX) في السوق. تعمل BSX على Base L2، وهي منصة لامركزية مبنية باستخدام تقنية Optimism stack كجزء من نظام Ethereum rollup المخصص. تتضمن المنصة دفتر أوامر مركزيًا خارج السلسلة لمطابقة الطلبات بكفاءة، مع تسوية العمليات عبر العقود الذكية على Ethereum L2. يوفر هذا التصميم تجربة تداول عالية الأداء وقليلة التأخير مشابهة للبورصات المركزية، مع الحفاظ على أمان وشفافية الأنظمة اللامركزية. تدعم BSX شركات كبرى مثل Coinbase Ventures و Blockchain Capital ومستثمرين بارزين آخرين في مجال العملات الرقمية، مع تولي آرثر هايز دور المستشار منذ اليوم الأول. تم بناء BSX من قبل فريق يضم خبراء سابقين في Coinbase و Kraken و FalconX. الموقع الرسمي: https://www.bsx.exchange/ الوثيقة البيضاء: https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information مستكشف الكتل: https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e اشتر BSX الآن!

توكنوميكس BSX Protocol (BSX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BSX Protocol (BSX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M إجمالي العرض: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M العرض المتداول: $ 189.48M $ 189.48M $ 189.48M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.92M $ 10.92M $ 10.92M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.44982 $ 0.44982 $ 0.44982 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 السعر الحالي: $ 0.01094 $ 0.01094 $ 0.01094 معرفة المزيد عن سعر BSX Protocol (BSX)

توكنوميكس BSX Protocol (BSX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BSX Protocol (BSX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BSX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BSX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BSX، استكشف السعر المباشر لتوكن BSX!

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