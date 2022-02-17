توكنوميكس Blocksport (BSPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Blocksport (BSPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Blocksport (BSPT) Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode. الموقع الرسمي: https://blocksport.io/ الوثيقة البيضاء: https://blocksport.io/wp-content/uploads/2021/07/Blocksport-NFT-Whitepaper-20210720.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xa350da05405cc204e551c4eed19c3039646528d5 اشتر BSPT الآن!

توكنوميكس Blocksport (BSPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Blocksport (BSPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.66K $ 40.66K $ 40.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000029564578177158 $ 0.000029564578177158 $ 0.000029564578177158 السعر الحالي: $ 0.00004066 $ 0.00004066 $ 0.00004066 معرفة المزيد عن سعر Blocksport (BSPT)

توكنوميكس Blocksport (BSPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Blocksport (BSPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BSPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BSPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BSPT، استكشف السعر المباشر لتوكن BSPT!

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