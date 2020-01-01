توكنوميكس Bitrock (BROCK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bitrock (BROCK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bitrock (BROCK) Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens. الموقع الرسمي: https://bit-rock.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.bit-rock.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493 اشتر BROCK الآن!

توكنوميكس Bitrock (BROCK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bitrock (BROCK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 94.95M $ 94.95M $ 94.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.32575 $ 0.32575 $ 0.32575 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 السعر الحالي: $ 0.01818 $ 0.01818 $ 0.01818 معرفة المزيد عن سعر Bitrock (BROCK)

توكنوميكس Bitrock (BROCK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bitrock (BROCK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BROCK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BROCK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BROCK، استكشف السعر المباشر لتوكن BROCK!

كيفية شراء BROCK هل أنت مهتم بإضافة Bitrock (BROCK) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء BROCK ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء BROCK على MEXC الآن!

تاريخ سعر Bitrock (BROCK) يساعد تحليل تاريخ أسعار BROCK المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار BROCK الآن!

توقعات سعر BROCK هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه BROCK؟ تجمع صفحة توقعات أسعار BROCK الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر BROCK الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!