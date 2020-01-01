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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Broccoli، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Broccoli، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BROCCOLIF3B

معلومات سعر BROCCOLIF3B

ما هو BROCCOLIF3B

الموقع الرسمي لـ BROCCOLIF3B

اقتصاد توكن BROCCOLIF3B

توقعات سعر BROCCOLIF3B

سجل BROCCOLIF3B

دليل شراء BROCCOLIF3B

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التحليل الفني اليوم لـ Broccoli (BROCCOLIF3B)

التحليل الفني اليوم لـ Broccoli (BROCCOLIF3B)

توفر صفحة Broccoli تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BROCCOLIF3B، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Broccoli أدناه.

تغير سعر Broccoli (BROCCOLIF3B)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00688--+2.73%+14.34%+52.85%
اعرف المزيد عن سعر Broccoli

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Broccoli

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Broccoli عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.006879
0.006877
R2
0.006877
0.006875
R1
0.006874
0.006874
PP
0.006872
0.006872
S1
0.006869
0.00687
S2
0.006867
0.006869
S3
0.006864
0.006867

إشارات السوق الخاصة بـ Broccoli

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.54M
$7.02 M
$7.56 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Broccoli

صافي التدفقسعر BROCCOLIF3BUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Broccoli

تداول أسواق Broccoli (BROCCOLIF3B) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Broccoli المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBROCCOLIF3B
$0.00688
$0.00688$0.00688
-3.71%
9.10M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BROCCOLIF3B إلى USD

المبلغ

BROCCOLIF3B
BROCCOLIF3B
USD
USD

1 BROCCOLIF3B = 0.00688 USD

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