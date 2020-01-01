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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CZ S DOG، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CZ S DOG، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BROCCOLI

معلومات سعر BROCCOLI

ما هو BROCCOLI

الوثيقة البيضاء لـ BROCCOLI

الموقع الرسمي لـ BROCCOLI

اقتصاد توكن BROCCOLI

توقعات سعر BROCCOLI

سجل BROCCOLI

دليل شراء BROCCOLI

محول عملة BROCCOLI إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ CZ S DOG (BROCCOLI)

التحليل الفني اليوم لـ CZ S DOG (BROCCOLI)

توفر صفحة CZ S DOG تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BROCCOLI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CZ S DOG أدناه.

تغير سعر CZ S DOG (BROCCOLI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01578---18.07%+29.34%+11.83%
اعرف المزيد عن سعر CZ S DOG

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CZ S DOG

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CZ S DOG عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 13
حيادي 7
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 7حيادي 3شراء 4
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01578
0.01578
R2
0.01578
0.01577
R1
0.01577
0.01577
PP
0.01577
0.01577
S1
0.01576
0.01576
S2
0.01576
0.01576
S3
0.01575
0.01576

إشارات السوق الخاصة بـ CZ S DOG

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.60M
$3.78 M
$5.38 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ CZ S DOG

صافي التدفقسعر BROCCOLIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق CZ S DOG (BROCCOLI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CZ S DOG المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBROCCOLI
$0.01578
$0.01578$0.01578
-0.75%
4.49M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BROCCOLI إلى USD

المبلغ

BROCCOLI
BROCCOLI
USD
USD

1 BROCCOLI = 0.01578 USD

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