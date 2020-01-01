توكنوميكس Broak on Base (BROAK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Broak on Base (BROAK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Broak on Base (BROAK) تعرّف على BROAK، الضفدع رقم 1 في Base - بقليل من الشجاعة والكثير من العزيمة، يخوض BROAK معركةً ضدّ راغبولرز وجيتس للحفاظ على سلامة حقائبك ومكاسبك. مُسلّحًا بالميم، وقوة مجتمعه، وعدم التسامح مطلقًا مع عمليات الاحتيال، BROAK هنا ليُغيّر مفهوم القوة ويُنشئ مجتمعًا ممتعًا ومستدامًا لعملات الميم. انضمّ إلى راغ فري فيرس، حيث يُناضل فريق من ضفادع الميم من أجل الحرية المالية عبر جميع سلاسل التوريد - وتزدهر أيدي الماس. الموقع الرسمي: https://www.broakonbase.fyi/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 اشتر BROAK الآن!

توكنوميكس Broak on Base (BROAK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Broak on Base (BROAK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M إجمالي العرض: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M العرض المتداول: $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 السعر الحالي: $ 0.00386 $ 0.00386 $ 0.00386 معرفة المزيد عن سعر Broak on Base (BROAK)

توكنوميكس Broak on Base (BROAK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Broak on Base (BROAK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BROAK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BROAK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BROAK، استكشف السعر المباشر لتوكن BROAK!

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