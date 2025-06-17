ما هو Broak on Base ( BROAK )

تعرّف على BROAK، الضفدع رقم 1 في Base - بقليل من الشجاعة والكثير من العزيمة، يخوض BROAK معركةً ضدّ راغبولرز وجيتس للحفاظ على سلامة حقائبك ومكاسبك. مُسلّحًا بالميم، وقوة مجتمعه، وعدم التسامح مطلقًا مع عمليات الاحتيال، BROAK هنا ليُغيّر مفهوم القوة ويُنشئ مجتمعًا ممتعًا ومستدامًا لعملات الميم. انضمّ إلى راغ فري فيرس، حيث يُناضل فريق من ضفادع الميم من أجل الحرية المالية عبر جميع سلاسل التوريد - وتزدهر أيدي الماس.

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توقع سعر Broak on Base

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Broak on Base، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BROAK؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBroak on Base.

سجل أسعار Broak on Base

يوفر تتبع مسار سعر BROAK معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BROAK. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Broak on Base.

توكنوميكس Broak on Base (BROAK)

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كيفية شراء Broak on Base ( BROAK )

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عملة BROAK إلى العملات المحلية

1 BROAK إلى VND ₫ 161.5741 1 BROAK إلى AUD A$ 0.0094556 1 BROAK إلى GBP ￡ 0.0045436 1 BROAK إلى EUR € 0.0053418 1 BROAK إلى USD $ 0.00614 1 BROAK إلى MYR RM 0.0260336 1 BROAK إلى TRY ₺ 0.2426528 1 BROAK إلى JPY ¥ 0.892142 1 BROAK إلى RUB ₽ 0.4819286 1 BROAK إلى INR ₹ 0.5309872 1 BROAK إلى IDR Rp 100.6557216 1 BROAK إلى KRW ₩ 8.4456314 1 BROAK إلى PHP ₱ 0.3486292 1 BROAK إلى EGP ￡E. 0.307921 1 BROAK إلى BRL R$ 0.0337086 1 BROAK إلى CAD C$ 0.0083504 1 BROAK إلى BDT ৳ 0.7505536 1 BROAK إلى NGN ₦ 9.475248 1 BROAK إلى UAH ₴ 0.2549942 1 BROAK إلى VES Bs 0.62628 1 BROAK إلى PKR Rs 1.7393392 1 BROAK إلى KZT ₸ 3.1846338 1 BROAK إلى THB ฿ 0.2002254 1 BROAK إلى TWD NT$ 0.1815598 1 BROAK إلى AED د.إ 0.0225338 1 BROAK إلى CHF Fr 0.0049734 1 BROAK إلى HKD HK$ 0.0481376 1 BROAK إلى MAD .د.م 0.0559354 1 BROAK إلى MXN $ 0.1165986

Broak on Base المورد

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