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Broak on Base السعر(BROAK)

USD

مخطط أسعار Broak on Base (BROAK) المباشر

$0.00614
$0.00614$0.00614
-0.32%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول BROAK

السعر الحالي لـ Broak on Base (BROAK) اليوم هو 0.00614 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من BROAK إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Broak on Base:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 35.40K USD
- تغير سعر Broak on Base خلال اليوم هو -0.32%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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BROAK أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Broak on Base لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000197-0.32%
30 يوم$ +0.00114+22.80%
60 يوم$ +0.00114+22.80%
90 يوم$ +0.00114+22.80%
تغير سعر Broak on Base اليوم

سجل اليوم BROAK تغيرًا $ -0.0000197 (-0.32%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Broak on Base لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00114 (+22.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Broak on Base لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BROAK تغييرًا في $ +0.00114 (+22.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Broak on Base لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00114 (+22.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

BROAK معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Broak on Base: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00594
$ 0.00594$ 0.00594

$ 0.0085
$ 0.0085$ 0.0085

$ 0.01515
$ 0.01515$ 0.01515

-2.54%

-0.32%

+22.80%

BROAK معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 35.40K
$ 35.40K$ 35.40K

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ما هو Broak on Base ( BROAK )

تعرّف على BROAK، الضفدع رقم 1 في Base - بقليل من الشجاعة والكثير من العزيمة، يخوض BROAK معركةً ضدّ راغبولرز وجيتس للحفاظ على سلامة حقائبك ومكاسبك. مُسلّحًا بالميم، وقوة مجتمعه، وعدم التسامح مطلقًا مع عمليات الاحتيال، BROAK هنا ليُغيّر مفهوم القوة ويُنشئ مجتمعًا ممتعًا ومستدامًا لعملات الميم. انضمّ إلى راغ فري فيرس، حيث يُناضل فريق من ضفادع الميم من أجل الحرية المالية عبر جميع سلاسل التوريد - وتزدهر أيدي الماس.

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توقع سعر Broak on Base

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Broak on Base، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BROAK؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBroak on Base.

سجل أسعار Broak on Base

يوفر تتبع مسار سعر BROAK معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BROAK. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Broak on Base.

توكنوميكس Broak on Base (BROAK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Broak on Base (BROAK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BROAK والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Broak on Base ( BROAK )

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عملة BROAK إلى العملات المحلية

1 BROAK إلى VND
161.5741
1 BROAK إلى AUD
A$0.0094556
1 BROAK إلى GBP
0.0045436
1 BROAK إلى EUR
0.0053418
1 BROAK إلى USD
$0.00614
1 BROAK إلى MYR
RM0.0260336
1 BROAK إلى TRY
0.2426528
1 BROAK إلى JPY
¥0.892142
1 BROAK إلى RUB
0.4819286
1 BROAK إلى INR
0.5309872
1 BROAK إلى IDR
Rp100.6557216
1 BROAK إلى KRW
8.4456314
1 BROAK إلى PHP
0.3486292
1 BROAK إلى EGP
￡E.0.307921
1 BROAK إلى BRL
R$0.0337086
1 BROAK إلى CAD
C$0.0083504
1 BROAK إلى BDT
0.7505536
1 BROAK إلى NGN
9.475248
1 BROAK إلى UAH
0.2549942
1 BROAK إلى VES
Bs0.62628
1 BROAK إلى PKR
Rs1.7393392
1 BROAK إلى KZT
3.1846338
1 BROAK إلى THB
฿0.2002254
1 BROAK إلى TWD
NT$0.1815598
1 BROAK إلى AED
د.إ0.0225338
1 BROAK إلى CHF
Fr0.0049734
1 BROAK إلى HKD
HK$0.0481376
1 BROAK إلى MAD
.د.م0.0559354
1 BROAK إلى MXN
$0.1165986

Broak on Base المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Broak on Base، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Broak on Base الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

BROAK
BROAK
USD
USD

1 BROAK = 0.00614 USD

تداول

USDTBROAK
$0.00614
$0.00614$0.00614
-8.77%

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