التحليل الفني اليوم لـ BRL (BRL) توفر صفحة BRL تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BRL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BRL أدناه. التسجيل

تغير سعر BRL (BRL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1908 -- -2.66% -0.63% -4.13%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BRL

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BRL عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 4 حيادي 17 شراء 5 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 0 حيادي 10 شراء 4 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 7 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1909 0.1909 R2 0.1909 0.1908 R1 0.1908 0.1908 PP 0.1908 0.1908 S1 0.1907 0.1907 S2 0.1907 0.1907 S3 0.1906 0.1907

إشارات السوق الخاصة بـ BRL صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.27M $3.72 M $4.00 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ BRL صافي التدفق سعر BRLUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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