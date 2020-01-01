التحليل الفني اليوم لـ Coinbase Man (BRIAN) توفر صفحة Coinbase Man تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BRIAN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Coinbase Man أدناه. التسجيل

تغير سعر Coinbase Man (BRIAN) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0004689 -- +105.74% -77.35% -90.63%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Coinbase Man

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Coinbase Man عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 12 حيادي 1 شراء 13 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 0 شراء 10 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0004831 0.0004831 R2 0.0004831 0.000483 R1 0.000483 0.000483 PP 0.000483 0.000483 S1 0.0004829 0.0004829 S2 0.0004829 0.0004829 S3 0.0004828 0.0004829

إشارات السوق الخاصة بـ Coinbase Man صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.01M $0.03 M $0.04 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.22 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.23 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.23 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.23 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Coinbase Man صافي التدفق سعر BRIANUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Coinbase Man (BRIAN) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Coinbase Man المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 BRIAN $0.0004699 $0.0004699 $0.0004699 +73.33% 154.71M (USDT) تداول / USDT BRIAN $0.0004689 $0.0004689 $0.0004689 +70.13% 265.37M (USDT) تداول