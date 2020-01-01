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التحليل الفني اليوم لـ Coinbase Man (BRIAN)

التحليل الفني اليوم لـ Coinbase Man (BRIAN)

توفر صفحة Coinbase Man تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BRIAN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Coinbase Man أدناه.

تغير سعر Coinbase Man (BRIAN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0004689--+105.74%-77.35%-90.63%
اعرف المزيد عن سعر Coinbase Man

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Coinbase Man

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Coinbase Man عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 1
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 0شراء 10
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0004831
0.0004831
R2
0.0004831
0.000483
R1
0.000483
0.000483
PP
0.000483
0.000483
S1
0.0004829
0.0004829
S2
0.0004829
0.0004829
S3
0.0004828
0.0004829

إشارات السوق الخاصة بـ Coinbase Man

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.23 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.23 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Coinbase Man

صافي التدفقسعر BRIANUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Coinbase Man

تداول أسواق Coinbase Man (BRIAN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Coinbase Man المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1BRIAN
$0.0004699
$0.0004699$0.0004699
+73.33%
154.71M (USDT)
/USDTBRIAN
$0.0004689
$0.0004689$0.0004689
+70.13%
265.37M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BRIAN إلى USD

المبلغ

BRIAN
BRIAN
USD
USD

1 BRIAN = 0.0004689 USD

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