التحليل الفني اليوم لـ Brevis (BREV) توفر صفحة Brevis تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BREV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Brevis أدناه. التسجيل

تغير سعر Brevis (BREV) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.06655 -- -7.37% -9.51% -39.34%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Brevis

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Brevis عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 7 شراء 12 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 2 شراء 8 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 3 حيادي 5 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.06664 0.06657 R2 0.06657 0.06653 R1 0.06654 0.06651 PP 0.06647 0.06647 S1 0.06644 0.06643 S2 0.06637 0.06641 S3 0.06634 0.06637

إشارات السوق الخاصة بـ Brevis صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.53M $8.19 M $8.72 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.13 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Brevis صافي التدفق سعر BREVUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.07 2026-08-16 $0.00 M 0.07 2026-08-15 -$0.03 M 0.07 2026-08-14 $0.02 M 0.07 2026-08-13 $0.00 M 0.07 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Brevis (BREV) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Brevis المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT BREV $0.06649 $0.06649 $0.06649 -1.20% 832.80K (USDT) تداول