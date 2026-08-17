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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Brevis، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Brevis، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BREV

معلومات سعر BREV

ما هو BREV

الموقع الرسمي لـ BREV

اقتصاد توكن BREV

توقعات سعر BREV

سجل BREV

دليل شراء BREV

محول عملة BREV إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Brevis (BREV)

التحليل الفني اليوم لـ Brevis (BREV)

توفر صفحة Brevis تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BREV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Brevis أدناه.

تغير سعر Brevis (BREV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.06655---7.37%-9.51%-39.34%
اعرف المزيد عن سعر Brevis

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Brevis

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Brevis عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 7
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 2شراء 8
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 5شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06664
0.06657
R2
0.06657
0.06653
R1
0.06654
0.06651
PP
0.06647
0.06647
S1
0.06644
0.06643
S2
0.06637
0.06641
S3
0.06634
0.06637

إشارات السوق الخاصة بـ Brevis

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.53M
$8.19 M
$8.72 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Brevis

صافي التدفقسعر BREVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.07
2026-08-16$0.00 M0.07
2026-08-15-$0.03 M0.07
2026-08-14$0.02 M0.07
2026-08-13$0.00 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Brevis (BREV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Brevis المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBREV
$0.06649
$0.06649$0.06649
-1.20%
832.80K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BREV إلى USD

المبلغ

BREV
BREV
USD
USD

1 BREV = 0.06655 USD

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