توكنوميكس BRETT (BRETTETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BRETT (BRETTETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BRETT (BRETTETH) بريت (BRETT) هي عملة ميم انكماشية تم إطلاقها على بلوكتشين إيثريوم في يوليو 2023. مستوحاة من سلسلة القصص المصورة "Boy's Club" لـ Matt Furie، والتي تضم Pepe the Frog الشهير وأصدقائه، تهدف بريت إلى الاستفادة من الشعبية الفيروسية لعملات الميم مثل Pepe وDogecoin. الموقع الرسمي: https://brettcoineth.vip/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515 اشتر BRETTETH الآن!

توكنوميكس BRETT (BRETTETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BRETT (BRETTETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.95M $ 11.95M $ 11.95M إجمالي العرض: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M العرض المتداول: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.95M $ 11.95M $ 11.95M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.6189 $ 0.6189 $ 0.6189 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 السعر الحالي: $ 0.1722 $ 0.1722 $ 0.1722 معرفة المزيد عن سعر BRETT (BRETTETH)

توكنوميكس BRETT (BRETTETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BRETT (BRETTETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BRETTETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BRETTETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BRETTETH، استكشف السعر المباشر لتوكن BRETTETH!

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