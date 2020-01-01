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التحليل الفني اليوم لـ Backpack (BP)

التحليل الفني اليوم لـ Backpack (BP)

توفر صفحة Backpack تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Backpack أدناه.

تغير سعر Backpack (BP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3811---7.62%-20.79%+176.56%
اعرف المزيد عن سعر Backpack

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Backpack

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Backpack عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 5
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 0شراء 5
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 6حيادي 5شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3966
0.3963
R2
0.3963
0.396
R1
0.3958
0.3958
PP
0.3955
0.3955
S1
0.395
0.3952
S2
0.3947
0.395
S3
0.3942
0.3947

إشارات السوق الخاصة بـ Backpack

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.13M
$0.80 M
$0.94 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Backpack

صافي التدفقسعر BPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Backpack

تداول أسواق Backpack (BP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Backpack المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCBP
$0.3809
$0.3809$0.3809
+4.58%
148.20K (USDT)
/USDTBP
$0.3811
$0.3811$0.3811
+4.66%
203.59K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BP إلى USD

المبلغ

BP
BP
USD
USD

1 BP = 0.3811 USD

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