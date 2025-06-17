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Bookie AI byVirtuals السعر(BOOKIE)

USD

مخطط أسعار Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) المباشر

$0.001322
$0.001322$0.001322
-5.50%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول BOOKIE

السعر الحالي لـ Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) اليوم هو 0.001329 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من BOOKIE إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Bookie AI byVirtuals:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 55.58K USD
- تغير سعر Bookie AI byVirtuals خلال اليوم هو -5.50%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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BOOKIE أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Bookie AI byVirtuals لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00007694-5.50%
30 يوم$ -0.003671-73.42%
60 يوم$ -0.003671-73.42%
90 يوم$ -0.003671-73.42%
تغير سعر Bookie AI byVirtuals اليوم

سجل اليوم BOOKIE تغيرًا $ -0.00007694 (-5.50%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Bookie AI byVirtuals لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.003671 (-73.42%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Bookie AI byVirtuals لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BOOKIE تغييرًا في $ -0.003671 (-73.42%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Bookie AI byVirtuals لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003671 (-73.42%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

BOOKIE معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Bookie AI byVirtuals: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.001299
$ 0.001299$ 0.001299

$ 0.001619
$ 0.001619$ 0.001619

$ 0.01249
$ 0.01249$ 0.01249

+1.06%

-5.50%

-63.49%

BOOKIE معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

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ما هو Bookie AI byVirtuals ( BOOKIE )

يُشغّل $BOOKIE منصة Bookie AI، أول منصة مراهنات رياضية ذاتية التشغيل بالكامل، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تُقدّم المنصة احتمالات أفضل، ورسومًا أقل، وشفافية كاملة باستخدام تقنية بلوكتشين. بخلاف منصات المراهنات الرياضية التقليدية، تستخدم منصة Bookie AI وكلاء أذكياء بدلًا من المتداولين البشريين، ولا تُقيّد عدد الفائزين، وتدعم المراهنين المهرة الذين غالبًا ما يتجاهلهم الآخرون.

متوفر Bookie AI byVirtuals على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Bookie AI byVirtuals الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر Bookie AI byVirtuals

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Bookie AI byVirtuals، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BOOKIE؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBookie AI byVirtuals.

سجل أسعار Bookie AI byVirtuals

يوفر تتبع مسار سعر BOOKIE معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BOOKIE. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Bookie AI byVirtuals.

توكنوميكس Bookie AI byVirtuals (BOOKIE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOOKIE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Bookie AI byVirtuals ( BOOKIE )

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عملة BOOKIE إلى العملات المحلية

1 BOOKIE إلى VND
34.972635
1 BOOKIE إلى AUD
A$0.00204666
1 BOOKIE إلى GBP
0.00098346
1 BOOKIE إلى EUR
0.00115623
1 BOOKIE إلى USD
$0.001329
1 BOOKIE إلى MYR
RM0.00563496
1 BOOKIE إلى TRY
0.05252208
1 BOOKIE إلى JPY
¥0.19307712
1 BOOKIE إلى RUB
0.10431321
1 BOOKIE إلى INR
0.11491863
1 BOOKIE إلى IDR
Rp21.78688176
1 BOOKIE إلى KRW
1.82805279
1 BOOKIE إلى PHP
0.07547391
1 BOOKIE إلى EGP
￡E.0.06664935
1 BOOKIE إلى BRL
R$0.00729621
1 BOOKIE إلى CAD
C$0.00180744
1 BOOKIE إلى BDT
0.16245696
1 BOOKIE إلى NGN
2.0509128
1 BOOKIE إلى UAH
0.05519337
1 BOOKIE إلى VES
Bs0.135558
1 BOOKIE إلى PKR
Rs0.37647912
1 BOOKIE إلى KZT
0.68931243
1 BOOKIE إلى THB
฿0.04333869
1 BOOKIE إلى TWD
NT$0.03928524
1 BOOKIE إلى AED
د.إ0.00487743
1 BOOKIE إلى CHF
Fr0.00107649
1 BOOKIE إلى HKD
HK$0.01041936
1 BOOKIE إلى MAD
.د.م0.01210719
1 BOOKIE إلى MXN
$0.025251

Bookie AI byVirtuals المورد

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آلة حاسبة

المبلغ

BOOKIE
BOOKIE
USD
USD

1 BOOKIE = 0.001329 USD

تداول

USDTBOOKIE
$0.001329
$0.001329$0.001329
-17.10%

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