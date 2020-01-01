توكنوميكس Bongo Cat (BONGO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bongo Cat (BONGO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bongo Cat (BONGO) Bongo Cat هي شخصية شهيرة ومعروفة عالميًا تشتهر بحركاتها المرحة على طبول بونجو. توكن BONGO هي عملة ميم إطلاق عادلة بقيادة المجتمع تم إنشاؤها لمحبي Bongo Cat في كل مكان، وتجمع بين شبكة عالمية من المؤيدين الذين يشتركون في حب الميمات والمشاريع التي يقودها المجتمع. على عكس التوكن الأخرى، لا يوجد لدى BONGO بيع مسبق أوتوكن فريق أو تحكم مركزي، مما يجعلها مشروعًا مفتوحًا وشفافًا حقًا للناس. مع BONGO، لا تتوقف متعة وإيقاع طبول بونجو أبدًا، وتدعو الجميع للانضمام إلى الإيقاع بطريقة مرحة وشاملة. الموقع الرسمي: https://thebongocat.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/HUdqc5MR5h3FssESabPnQ1GTgTcPvnNudAuLj5J6a9sU اشتر BONGO الآن!

توكنوميكس Bongo Cat (BONGO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bongo Cat (BONGO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.43M $ 7.43M $ 7.43M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000004904838423675 $ 0.000004904838423675 $ 0.000004904838423675 السعر الحالي: $ 0.00743 $ 0.00743 $ 0.00743 معرفة المزيد عن سعر Bongo Cat (BONGO)

توكنوميكس Bongo Cat (BONGO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bongo Cat (BONGO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BONGO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BONGO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BONGO، استكشف السعر المباشر لتوكن BONGO!

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