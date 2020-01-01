توكنوميكس Build On BNB (BOBBSC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Build On BNB (BOBBSC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Build On BNB (BOBBSC) البناء على BNB الموقع الرسمي: https://buildonbnbbob.com/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e#balances اشتر BOBBSC الآن!

توكنوميكس Build On BNB (BOBBSC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Build On BNB (BOBBSC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 24.75M $ 24.75M $ 24.75M إجمالي العرض: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T العرض المتداول: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 24.75M $ 24.75M $ 24.75M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000159332 $ 0.000000159332 $ 0.000000159332 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000008060386 $ 0.000000000008060386 $ 0.000000000008060386 السعر الحالي: $ 0.000000058836 $ 0.000000058836 $ 0.000000058836 معرفة المزيد عن سعر Build On BNB (BOBBSC)

توكنوميكس Build On BNB (BOBBSC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Build On BNB (BOBBSC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOBBSC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOBBSC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOBBSC، استكشف السعر المباشر لتوكن BOBBSC!

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