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المزيد عن BOB

معلومات سعر BOB

ما هو BOB

الوثيقة البيضاء لـ BOB

الموقع الرسمي لـ BOB

اقتصاد توكن BOB

توقعات سعر BOB

سجل BOB

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عقود BOB الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ BOB (BOB)

التحليل الفني اليوم لـ BOB (BOB)

توفر صفحة BOB تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BOB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BOB أدناه.

تغير سعر BOB (BOB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003801---2.57%-4.69%-37.29%
اعرف المزيد عن سعر BOB

تدفق رأس المال الخاص بـ BOB

صافي التدفقسعر BOBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق BOB (BOB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BOB المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBOB
$0.003801
$0.003801$0.003801
-0.73%
20.33M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BOB إلى USD

المبلغ

BOB
BOB
USD
USD

1 BOB = 0.003801 USD

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