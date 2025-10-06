سعر Pacu Jalur المباشر اليوم هو 0.0002699 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOATKID إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOATKID بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Pacu Jalur المباشر اليوم هو 0.0002699 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOATKID إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOATKID بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BOATKID

معلومات سعر BOATKID

اقتصاد توكن BOATKID

توقعات سعر BOATKID

سجل BOATKID

دليل شراء BOATKID

محول عملة BOATKID إلى الفيات

BOATKID العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Pacu Jalur

Pacu Jalur السعر(BOATKID)

السعر المباشر لـ 1 BOATKID إلى USD:

$0.0002699
$0.0002699$0.0002699
0.00%1D
USD
مخطط أسعار Pacu Jalur (BOATKID) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:15:48 (UTC+8)

معلومات سعر Pacu Jalur (BOATKID) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0001843
$ 0.0001843$ 0.0001843
24 ساعة منخفض
$ 0.0002699
$ 0.0002699$ 0.0002699
24 ساعة مرتفع

$ 0.0001843
$ 0.0001843$ 0.0001843

$ 0.0002699
$ 0.0002699$ 0.0002699

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-3.58%

-3.58%

سعر Pacu Jalur (BOATKID) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0002699. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOATKID بين أدنى سعر $ 0.0001843 وأعلى سعر $ 0.0002699، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOATKID على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOATKID 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و -3.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pacu Jalur (BOATKID)

--
----

$ 6.52
$ 6.52$ 6.52

$ 269.29K
$ 269.29K$ 269.29K

--
----

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Pacu Jalur هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.52. العرض المتداول لـ BOATKID يبلغ --، مع إجمالي عرض 997735729. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 269.29K.

سجل سعر Pacu Jalur (BOATKID) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Pacu Jalur لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ -0.0004673-63.39%
60 يوم$ -0.0011501-81.00%
90 يوم$ -0.0015311-85.02%
تغير سعر Pacu Jalur اليوم

سجل اليوم BOATKID تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Pacu Jalur لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0004673 (-63.39%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Pacu Jalur لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BOATKID تغييرًا في $ -0.0011501 (-81.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Pacu Jalur لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0015311 (-85.02%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Pacu Jalur (BOATKID)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Pacu Jalur.

ما هو Pacu Jalur ( BOATKID )

انضم للرقص. ازرع الهالة. #BoatKid

متوفر Pacu Jalur على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Pacu Jalur الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BOATKIDلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Pacu Jalur على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Pacu Jalur سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Pacu Jalur (USD)

كم ستكون قيمة Pacu Jalur (BOATKID) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Pacu Jalur (BOATKID) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Pacu Jalur.

تحقق الآن من توقعات سعر Pacu Jalur!

توكنوميكس Pacu Jalur (BOATKID)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Pacu Jalur (BOATKID) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOATKID والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Pacu Jalur ( BOATKID )

هل تبحث عن كيفية شراء Pacu Jalur؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Pacu Jalur على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BOATKID إلى العملات المحلية

1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى VND
7.1024185
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى AUD
A$0.000407549
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى GBP
0.000202425
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى EUR
0.000229415
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى USD
$0.0002699
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى MYR
RM0.001130881
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى TRY
0.011322305
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى JPY
¥0.0410248
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى ARS
ARS$0.397495225
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى RUB
0.021389575
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى INR
0.023826772
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى IDR
Rp4.498331534
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى PHP
0.015853926
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى EGP
￡E.0.012785163
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BRL
R$0.001443965
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى CAD
C$0.000375161
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BDT
0.033041158
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى NGN
0.39286644
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى COP
$1.0420839
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى ZAR
R.0.004626086
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى UAH
0.011365489
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى TZS
T.Sh.0.664777195
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى VES
Bs0.0585683
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى CLP
$0.2539759
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى PKR
Rs0.076522048
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى KZT
0.144021339
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى THB
฿0.008712372
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى TWD
NT$0.008250843
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى AED
د.إ0.000990533
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى CHF
Fr0.000213221
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى HKD
HK$0.002097123
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى AMD
֏0.103409486
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى MAD
.د.م0.002491177
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى MXN
$0.004976956
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى SAR
ريال0.001012125
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى ETB
Br0.040935733
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى KES
KSh0.034868381
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى JOD
د.أ0.0001913591
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى PLN
0.000979737
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى RON
лв0.001179463
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى SEK
kr0.002531662
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BGN
лв0.000453432
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى HUF
Ft0.090114212
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى CZK
0.00564091
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى KWD
د.ك0.0000825894
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى ILS
0.000877175
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BOB
Bs0.001865009
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى AZN
0.00045883
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى TJS
SM0.002493876
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى GEL
0.000734128
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى AOA
Kz0.246032743
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BHD
.د.ب0.0001014824
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BMD
$0.0002699
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى DKK
kr0.001732758
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى HNL
L0.007109166
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى MUR
0.012283149
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى NAD
$0.004661173
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى NOK
kr0.002693602
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى NZD
$0.000464228
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى PAB
B/.0.0002699
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى PGK
K0.001136279
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى QAR
ر.ق0.000982436
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى RSD
дин.0.027211318
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى UZS
soʻm3.251806481
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى ALL
L0.022420593
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى ANG
ƒ0.000483121
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى AWG
ƒ0.00048582
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BBD
$0.0005398
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BAM
KM0.000450733
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BIF
Fr0.7959351
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BND
$0.000348171
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BSD
$0.0002699
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى JMD
$0.043313552
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى KHR
1.088304275
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى KMF
Fr0.1136279
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى LAK
5.867391187
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى LKR
රු0.082208841
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى MDL
L0.0045883
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى MGA
Ar1.204909172
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى MOP
P0.002161899
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى MVR
0.00412947
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى MWK
MK0.468576089
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى MZN
MT0.01724661
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى NPR
रु0.03813687
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى PYG
1.9141308
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى RWF
Fr0.3921647
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى SBD
$0.002218578
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى SCR
0.003746212
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى SRD
$0.010671846
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى SVC
$0.002361625
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى SZL
L0.004661173
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى TMT
m0.00094465
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى TND
د.ت0.0007924264
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى TTD
$0.001832621
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى UGX
Sh0.9403316
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى XAF
Fr0.1522236
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى XCD
$0.00072873
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى XOF
Fr0.1522236
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى XPF
Fr0.0275298
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BWP
P0.003840677
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى BZD
$0.000542499
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى CVE
$0.025551433
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى DJF
Fr0.0480422
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى DOP
$0.017289794
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى DZD
د.ج0.03506001
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى FJD
$0.000607275
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى GNF
Fr2.3467805
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى GTQ
Q0.002067434
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى GYD
$0.056522458
1 Pacu Jalur (BOATKID) إلى ISK
kr0.0331977

Pacu Jalur المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Pacu Jalur، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Pacu Jalur

كم يساوي Pacu Jalur (BOATKID) اليوم؟
سعر BOATKID المباشر في USD هو USD 0.0002699، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BOATKID إلى USD الحالي؟
سعر BOATKID إلى USD الحالي هو $ 0.0002699. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Pacu Jalur ؟
القيمة السوقية لعملة BOATKID هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BOATKID؟
العرض المتداول لتوكن BOATKID هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BOATKID؟
حقق BOATKID سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BOATKID؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- BOATKID.
ما هو حجم تداول BOATKID؟
حجم تداول BOATKID المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 6.52 USD.
هل سترتفع BOATKID هذا العام؟
قد يرتفع BOATKID هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BOATKID لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:15:48 (UTC+8)

تحديثات Pacu Jalur (BOATKID) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة BOATKID إلى USD

المبلغ

BOATKID
BOATKID
USD
USD

1 BOATKID = 0.0002699 USD

تداول BOATKID

/USDTBOATKID
$0.0002699
$0.0002699$0.0002699
0.00%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,277.71
$113,277.71$113,277.71

-1.18%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.39
$4,021.39$4,021.39

-1.84%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04371
$0.04371$0.04371

-5.87%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.54
$195.54$195.54

-1.68%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4727
$3.4727$3.4727

-9.97%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.39
$4,021.39$4,021.39

-1.84%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,277.71
$113,277.71$113,277.71

-1.18%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.54
$195.54$195.54

-1.68%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6293
$2.6293$2.6293

-0.25%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19404
$0.19404$0.19404

-2.86%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.227
$2.227$2.227

+196.93%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001594
$0.00001594$0.00001594

+145.23%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000200
$0.0000000200$0.0000000200

+132.55%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000096
$0.0000000000000000096$0.0000000000000000096

+113.33%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008563
$0.0008563$0.0008563

+85.86%