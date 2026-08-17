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المزيد عن BNKR

معلومات سعر BNKR

ما هو BNKR

الموقع الرسمي لـ BNKR

اقتصاد توكن BNKR

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سجل BNKR

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التحليل الفني اليوم لـ BNKR (BNKR)

التحليل الفني اليوم لـ BNKR (BNKR)

توفر صفحة BNKR تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BNKR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BNKR أدناه.

تغير سعر BNKR (BNKR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0002436---24.12%-27.20%-46.72%
اعرف المزيد عن سعر BNKR

تدفق رأس المال الخاص بـ BNKR

صافي التدفقسعر BNKRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.04 M0.00
2026-08-16-$0.04 M0.00
2026-08-15$0.01 M0.00
2026-08-14-$0.06 M0.00
2026-08-13-$0.36 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق BNKR (BNKR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BNKR المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBNKR
$0.0002436
$0.0002436$0.0002436
+5.82%
271.87M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BNKR إلى USD

المبلغ

BNKR
BNKR
USD
USD

1 BNKR = 0.0002436 USD

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