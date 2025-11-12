توكنوميكس Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

توكنوميكس Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 17:36:36 (UTC+8)
توكنوميكس Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 2.29M
إجمالي العرض:
$ 588,659.61T
العرض المتداول:
$ 588,659.61T
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 3.89M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.0000000000132
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.000000000001738887
السعر الحالي:
$ 0.000000000003892
معلومات Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

الموقع الرسمي:
https://bnbtiger.top/
مستكشف الكتل:
https://bscscan.com/token/0xF8584516b7d2c156C763C874d6813E06b57e4cB5

توكنوميكس Bnb Tiger Inu (BNBTIGER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن BNBTIGER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BNBTIGER التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BNBTIGER، استكشف السعر المباشر لتوكن BNBTIGER!

كيفية شراء BNBTIGER

هل أنت مهتم بإضافة Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء BNBTIGER ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.

تاريخ سعر Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

يساعد تحليل تاريخ أسعار BNBTIGER المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر BNBTIGER

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه BNBTIGER؟ تجمع صفحة توقعات أسعار BNBTIGER الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

إخلاء المسؤولية

توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.

