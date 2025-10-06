معلومات سعر Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.000000000004572 $ 0.000000000004572 $ 0.000000000004572 24 ساعة منخفض $ 0.000000000005675 $ 0.000000000005675 $ 0.000000000005675 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.000000000004572$ 0.000000000004572 $ 0.000000000004572 24 ساعة مرتفع $ 0.000000000005675$ 0.000000000005675 $ 0.000000000005675 عالية طوال الوقت $ 0.000000000011449246$ 0.000000000011449246 $ 0.000000000011449246 أدنى سعر $ 0.000000000001738887$ 0.000000000001738887 $ 0.000000000001738887 تغير السعر (1 ساعة) +7.35% تغير السعر (1يوم) -8.05% تغير السعر (7 أيام) -0.22% تغير السعر (7 أيام) -0.22%

سعر Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) في الوقت الحقيقي هو $ 0.000000000005091. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BNBTIGER بين أدنى سعر $ 0.000000000004572 وأعلى سعر $ 0.000000000005675، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBNBTIGER على الإطلاق هو $ 0.000000000011449246، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000000000001738887.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BNBTIGER +7.35% على مدار الساعة الماضية، -8.05% على مدار 24 ساعة، و -0.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

التصنيف No.3870 القيمة السوقية $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M الحجم (24 ساعة) $ 28.11K$ 28.11K $ 28.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M إمداد دورة التداول 588,659.61T 588,659.61T 588,659.61T الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 إجمالي العرض 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 معدل التداول 58.86% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Bnb Tiger Inu هي $ 3.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 28.11K. العرض المتداول لـ BNBTIGER يبلغ 588,659.61T، مع إجمالي عرض 588659610002000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.09M.