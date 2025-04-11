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BNB Card السعر(BNBCARD)

USD

مخطط أسعار BNB Card (BNBCARD) المباشر

$0.0013811
$0.0013811$0.0013811
+0.84%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول BNBCARD

السعر الحالي لـ BNB Card (BNBCARD) اليوم هو 0.0013811 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 1.38M USD. يتم تحديث سعر من BNBCARD إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق BNB Card:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 91.26K USD
- تغير سعر BNB Card خلال اليوم هو +0.84%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 1.00B USD

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BNBCARD أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار BNB Card لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000011505+0.84%
30 يوم$ +0.0003811+38.11%
60 يوم$ +0.0003811+38.11%
90 يوم$ +0.0003811+38.11%
تغير سعر BNB Card اليوم

سجل اليوم BNBCARD تغيرًا $ +0.000011505 (+0.84%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BNB Card لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0003811 (+38.11%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BNB Card لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BNBCARD تغييرًا في $ +0.0003811 (+38.11%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BNB Card لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0003811 (+38.11%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

BNBCARD معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار BNB Card: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0009991
$ 0.0009991$ 0.0009991

$ 0.001898
$ 0.001898$ 0.001898

$ 0.021
$ 0.021$ 0.021

+0.74%

+0.84%

+21.46%

BNBCARD معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 91.26K
$ 91.26K$ 91.26K

1.00B
1.00B 1.00B

ما هو BNB Card ( BNBCARD )

BNBCard هي توكن ميم مُوجّه من قِبل المجتمع، مستوحى من صورة "بطاقة البناء المبكر" التي نشرتها بينانس. من خلال الإبداع والترويج على مواقع التواصل الاجتماعي، طوّرها المجتمع إلى مفهوم جذاب لبطاقة "اصنعها بنفسك". يكمن جوهر $BNBCard في مشاركة المجتمع ونشره، مع التركيز على أجواء ممتعة ومريحة بدلاً من المنطق المالي المُعقّد. تُجسّد هذه البطاقة سحر ثقافة الميم الفريد، وتُبرز الإمكانات اللامحدودة لقوة المجتمع.

متوفر BNB Card على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك BNB Card الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BNBCARDلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول BNB Card على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء BNB Card سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر BNB Card

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل BNB Card، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BNBCARD؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBNB Card.

سجل أسعار BNB Card

يوفر تتبع مسار سعر BNBCARD معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BNBCARD. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار BNB Card.

كيفية شراء BNB Card ( BNBCARD )

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عملة BNBCARD إلى العملات المحلية

1 BNBCARD إلى VND
35.4127851
1 BNBCARD إلى AUD
A$0.002195949
1 BNBCARD إلى GBP
0.001049636
1 BNBCARD إلى EUR
0.001215368
1 BNBCARD إلى USD
$0.0013811
1 BNBCARD إلى MYR
RM0.006104462
1 BNBCARD إلى TRY
0.052371312
1 BNBCARD إلى JPY
¥0.198201661
1 BNBCARD إلى RUB
0.114879898
1 BNBCARD إلى INR
0.118719356
1 BNBCARD إلى IDR
Rp23.018324126
1 BNBCARD إلى KRW
1.961783495
1 BNBCARD إلى PHP
0.078971298
1 BNBCARD إلى EGP
￡E.0.070822808
1 BNBCARD إلى BRL
R$0.008093246
1 BNBCARD إلى CAD
C$0.001905918
1 BNBCARD إلى BDT
0.167458375
1 BNBCARD إلى NGN
2.195700402
1 BNBCARD إلى UAH
0.057053241
1 BNBCARD إلى VES
Bs0.0980581
1 BNBCARD إلى PKR
Rs0.386417969
1 BNBCARD إلى KZT
0.712260892
1 BNBCARD إلى THB
฿0.046225417
1 BNBCARD إلى TWD
NT$0.044706207
1 BNBCARD إلى AED
د.إ0.005068637
1 BNBCARD إلى CHF
Fr0.001118691
1 BNBCARD إلى HKD
HK$0.010703525
1 BNBCARD إلى MAD
.د.م0.012816608
1 BNBCARD إلى MXN
$0.02803633

BNB Card المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BNB Card، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب BNB Card الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

BNBCARD
USD

1 BNBCARD = 0.0013811 USD

تداول

USDTBNBCARD
$0.0013811
$0.0013811$0.0013811
+33.13%

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