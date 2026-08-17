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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Bubblemaps، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Bubblemaps، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BMT

معلومات سعر BMT

ما هو BMT

الوثيقة البيضاء لـ BMT

الموقع الرسمي لـ BMT

اقتصاد توكن BMT

توقعات سعر BMT

سجل BMT

دليل شراء BMT

محول عملة BMT إلى الفيات

عقود BMT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Bubblemaps (BMT)

التحليل الفني اليوم لـ Bubblemaps (BMT)

توفر صفحة Bubblemaps تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BMT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bubblemaps أدناه.

تغير سعر Bubblemaps (BMT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01494---55.30%+30.48%-1.39%
اعرف المزيد عن سعر Bubblemaps

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bubblemaps

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bubblemaps عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 14
حيادي 2
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 1شراء 3
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0149
0.01489
R2
0.01489
0.01488
R1
0.01488
0.01488
PP
0.01487
0.01487
S1
0.01486
0.01486
S2
0.01485
0.01486
S3
0.01484
0.01485

إشارات السوق الخاصة بـ Bubblemaps

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.07M
$7.28 M
$7.20 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.74 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.70 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.09M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3.48 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3.39 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Bubblemaps

صافي التدفقسعر BMTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.08 M0.02
2026-08-16-$0.23 M0.02
2026-08-15-$0.24 M0.02
2026-08-14-$0.20 M0.02
2026-08-13$0.22 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Bubblemaps (BMT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bubblemaps المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBMT
$0.01496
$0.01496$0.01496
-1.64%
6.62M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BMT إلى USD

المبلغ

BMT
BMT
USD
USD

1 BMT = 0.01494 USD

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