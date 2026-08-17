التحليل الفني اليوم لـ Bubblemaps (BMT) توفر صفحة Bubblemaps تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BMT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bubblemaps أدناه. التسجيل

تغير سعر Bubblemaps (BMT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01494 -- -55.30% +30.48% -1.39%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bubblemaps

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bubblemaps عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 14 حيادي 2 شراء 10 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 1 شراء 3 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0149 0.01489 R2 0.01489 0.01488 R1 0.01488 0.01488 PP 0.01487 0.01487 S1 0.01486 0.01486 S2 0.01485 0.01486 S3 0.01484 0.01485

إشارات السوق الخاصة بـ Bubblemaps صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.07M $7.28 M $7.20 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.74 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.70 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.09M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $3.48 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $3.39 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Bubblemaps صافي التدفق سعر BMTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.08 M 0.02 2026-08-16 -$0.23 M 0.02 2026-08-15 -$0.24 M 0.02 2026-08-14 -$0.20 M 0.02 2026-08-13 $0.22 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Bubblemaps (BMT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bubblemaps المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT BMT $0.01496 $0.01496 $0.01496 -1.64% 6.62M (USDT) تداول