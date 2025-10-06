سعر Bluwhale Points المباشر اليوم هو 0.001443 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BLUP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BLUP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Bluwhale Points المباشر اليوم هو 0.001443 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BLUP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BLUP بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Bluwhale Points

Bluwhale Points السعر(BLUP)

السعر المباشر لـ 1 BLUP إلى USD:

$0.001443
-2.69%1D
USD
مخطط أسعار Bluwhale Points (BLUP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:37:37 (UTC+8)

معلومات سعر Bluwhale Points (BLUP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001442
24 ساعة منخفض
$ 0.001597
24 ساعة مرتفع

$ 0.001442
$ 0.001597
--
--
-0.62%

-2.69%

-22.30%

-22.30%

سعر Bluwhale Points (BLUP) في الوقت الحقيقي هو $ 0.001443. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLUP بين أدنى سعر $ 0.001442 وأعلى سعر $ 0.001597، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLUP على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLUP -0.62% على مدار الساعة الماضية، -2.69% على مدار 24 ساعة، و -22.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bluwhale Points (BLUP)

--
$ 7.12K
$ 1.44M
--
1,000,000,000
BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Bluwhale Points هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.12K. العرض المتداول لـ BLUP يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.44M.

سجل سعر Bluwhale Points (BLUP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Bluwhale Points لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00003989-2.69%
30 يوم$ -0.001986-57.92%
60 يوم$ -0.003815-72.56%
90 يوم$ -0.001057-42.28%
تغير سعر Bluwhale Points اليوم

سجل اليوم BLUP تغيرًا $ -0.00003989 (-2.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Bluwhale Points لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001986 (-57.92%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Bluwhale Points لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BLUP تغييرًا في $ -0.003815 (-72.56%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Bluwhale Points لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001057 (-42.28%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Bluwhale Points (BLUP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Bluwhale Points.

ما هو Bluwhale Points ( BLUP )

إن BluWhale هي طبقة الذكاء الاصطناعي في Web3، التي تُشغّل التطبيقات الذكية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج من خلال تنسيق الموارد، مستفيدةً من بروتوكول سياق النموذج للتوسع على السلسلة. على مدار السنوات الماضية، وسّعت Web3 شبكة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (سوق ثنائية الجانب) لتشمل 4780 حسابًا مؤسسيًا وأكثر من 3,500,000 محفظة فريدة، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 800 مليون محفظة في هيكل بياني عالمي عبر 37 سلسلة. في حين أن Graph وOriginTrail وMindNetwork صممت بنية تحتية مماثلة، إلا أن قابليتها للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي محدودة للغاية بعدد وسرعة العقد التي يمكن للرسوم البيانية الفرعية إنشاؤها وتشغيلها.

متوفر Bluwhale Points على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Bluwhale Points الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BLUPلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Bluwhale Points على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Bluwhale Points سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Bluwhale Points (USD)

كم ستكون قيمة Bluwhale Points (BLUP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Bluwhale Points (BLUP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Bluwhale Points.

تحقق الآن من توقعات سعر Bluwhale Points!

توكنوميكس Bluwhale Points (BLUP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bluwhale Points (BLUP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BLUP والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Bluwhale Points ( BLUP )

هل تبحث عن كيفية شراء Bluwhale Points؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Bluwhale Points على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BLUP إلى العملات المحلية

1 Bluwhale Points (BLUP) إلى VND
37.972545
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى AUD
A$0.00217893
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى GBP
0.00108225
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى EUR
0.00122655
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى USD
$0.001443
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى MYR
RM0.00604617
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى TRY
0.06053385
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى JPY
¥0.219336
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى ARS
ARS$2.12517825
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى RUB
0.11434332
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى INR
0.12738804
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى IDR
Rp24.04999038
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى PHP
0.08477625
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى EGP
￡E.0.06838377
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BRL
R$0.00772005
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى CAD
C$0.00200577
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BDT
0.17665206
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى NGN
2.1004308
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى COP
$5.571423
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى ZAR
R.0.02474745
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى UAH
0.06076473
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى TZS
T.Sh.3.55418115
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى VES
Bs0.313131
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى CLP
$1.357863
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى PKR
Rs0.40911936
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى KZT
0.76999923
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى THB
฿0.04668105
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى TWD
NT$0.04412694
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى AED
د.إ0.00529581
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى CHF
Fr0.00113997
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى HKD
HK$0.01121211
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى AMD
֏0.55287102
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى MAD
.د.م0.01331889
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى MXN
$0.02660892
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى SAR
ريال0.00541125
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى ETB
Br0.21885981
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى KES
KSh0.18642117
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى JOD
د.أ0.001023087
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى PLN
0.00523809
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى RON
лв0.00630591
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى SEK
kr0.01354977
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BGN
лв0.00242424
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى HUF
Ft0.481962
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى CZK
0.0301587
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى KWD
د.ك0.000441558
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى ILS
0.00468975
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BOB
Bs0.00997113
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى AZN
0.0024531
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى TJS
SM0.01333332
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى GEL
0.00392496
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى AOA
Kz1.31539551
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BHD
.د.ب0.000542568
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BMD
$0.001443
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى DKK
kr0.00926406
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى HNL
L0.03800862
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى MUR
0.06567093
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى NAD
$0.02492061
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى NOK
kr0.01441557
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى NZD
$0.00248196
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى PAB
B/.0.001443
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى PGK
K0.00607503
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى QAR
ر.ق0.00525252
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى RSD
дин.0.14539668
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى UZS
soʻm17.38553817
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى ALL
L0.11987001
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى ANG
ƒ0.00258297
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى AWG
ƒ0.0025974
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BBD
$0.002886
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BAM
KM0.00240981
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BIF
Fr4.255407
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BND
$0.00186147
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BSD
$0.001443
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى JMD
$0.23157264
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى KHR
5.81853675
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى KMF
Fr0.607503
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى LAK
31.36956459
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى LKR
රු0.43952337
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى MDL
L0.024531
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى MGA
Ar6.44195604
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى MOP
P0.01155843
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى MVR
0.0220779
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى MWK
MK2.50520673
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى MZN
MT0.0922077
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى NPR
रु0.2038959
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى PYG
10.233756
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى RWF
Fr2.096679
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى SBD
$0.01186146
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى SCR
0.02064933
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى SRD
$0.05705622
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى SVC
$0.01262625
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى SZL
L0.02492061
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى TMT
m0.0050505
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى TND
د.ت0.004236648
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى TTD
$0.00979797
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى UGX
Sh5.027412
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى XAF
Fr0.813852
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى XCD
$0.0038961
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى XOF
Fr0.813852
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى XPF
Fr0.147186
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BWP
P0.02053389
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى BZD
$0.00290043
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى CVE
$0.13660881
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى DJF
Fr0.256854
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى DOP
$0.09243858
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى DZD
د.ج0.1874457
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى FJD
$0.00324675
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى GNF
Fr12.546885
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى GTQ
Q0.01105338
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى GYD
$0.30219306
1 Bluwhale Points (BLUP) إلى ISK
kr0.177489

Bluwhale Points المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Bluwhale Points، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Bluwhale Points الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Bluwhale Points

كم يساوي Bluwhale Points (BLUP) اليوم؟
سعر BLUP المباشر في USD هو USD 0.001443، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BLUP إلى USD الحالي؟
سعر BLUP إلى USD الحالي هو $ 0.001443. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Bluwhale Points ؟
القيمة السوقية لعملة BLUP هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BLUP؟
العرض المتداول لتوكن BLUP هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BLUP؟
حقق BLUP سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BLUP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- BLUP.
ما هو حجم تداول BLUP؟
حجم تداول BLUP المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 7.12K USD.
هل سترتفع BLUP هذا العام؟
قد يرتفع BLUP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BLUP لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Bluwhale Points (BLUP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة BLUP إلى USD

المبلغ

BLUP
USD
1 BLUP = 0.001443 USD

تداول BLUP

/USDTBLUP
$0.001443
-2.63%

