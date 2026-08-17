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المزيد عن BLESS

معلومات سعر BLESS

ما هو BLESS

الوثيقة البيضاء لـ BLESS

الموقع الرسمي لـ BLESS

اقتصاد توكن BLESS

توقعات سعر BLESS

سجل BLESS

دليل شراء BLESS

محول عملة BLESS إلى الفيات

عقود BLESS الفورية

BLESS عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Bless (BLESS)

التحليل الفني اليوم لـ Bless (BLESS)

توفر صفحة Bless تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BLESS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bless أدناه.

تغير سعر Bless (BLESS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.008436---31.03%+0.30%+61.48%
اعرف المزيد عن سعر Bless

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bless

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bless عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 13
حيادي 5
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 1شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.008464
0.008462
R2
0.008462
0.00846
R1
0.008461
0.00846
PP
0.008459
0.008459
S1
0.008458
0.008457
S2
0.008456
0.008457
S3
0.008455
0.008456

إشارات السوق الخاصة بـ Bless

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.12M
$1.94 M
$1.82 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$5.94 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$5.96 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.25M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$29.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$29.41 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Bless

صافي التدفقسعر BLESSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.07 M0.01
2026-08-16-$0.02 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14$0.02 M0.01
2026-08-13-$0.03 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Bless (BLESS) على MEXC

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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBLESS
$0.008436
$0.008436$0.008436
-6.61%
14.90M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BLESS إلى USD

المبلغ

BLESS
BLESS
USD
USD

1 BLESS = 0.008436 USD

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