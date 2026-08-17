التحليل الفني اليوم لـ Blast (BLAST) توفر صفحة Blast تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BLAST، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Blast أدناه. التسجيل

تغير سعر Blast (BLAST) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0002367 -- -5.02% -20.04% -47.40%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Blast

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Blast عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 10 حيادي 5 شراء 11 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 9 حيادي 1 شراء 4 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 4 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0002354 0.0002353 R2 0.0002353 0.0002352 R1 0.0002352 0.0002352 PP 0.0002351 0.0002351 S1 0.000235 0.000235 S2 0.0002349 0.000235 S3 0.0002348 0.0002349

إشارات السوق الخاصة بـ Blast صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.21M $1.00 M $1.21 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.03 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Blast صافي التدفق سعر BLASTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 2026-08-16 $0.00 M 0.00 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 $0.03 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Blast (BLAST) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Blast المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT BLAST $0.0002367 $0.0002367 $0.0002367 +0.38% 235.19M (USDT) تداول