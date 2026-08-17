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المزيد عن BLAST

معلومات سعر BLAST

ما هو BLAST

الوثيقة البيضاء لـ BLAST

الموقع الرسمي لـ BLAST

اقتصاد توكن BLAST

توقعات سعر BLAST

سجل BLAST

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BLAST عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Blast (BLAST)

التحليل الفني اليوم لـ Blast (BLAST)

توفر صفحة Blast تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BLAST، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Blast أدناه.

تغير سعر Blast (BLAST)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0002367---5.02%-20.04%-47.40%
اعرف المزيد عن سعر Blast

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Blast

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Blast عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 5
شراء 11
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 1شراء 4
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0002354
0.0002353
R2
0.0002353
0.0002352
R1
0.0002352
0.0002352
PP
0.0002351
0.0002351
S1
0.000235
0.000235
S2
0.0002349
0.000235
S3
0.0002348
0.0002349

إشارات السوق الخاصة بـ Blast

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.21M
$1.00 M
$1.21 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Blast

صافي التدفقسعر BLASTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Blast (BLAST) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Blast المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBLAST
$0.0002367
$0.0002367$0.0002367
+0.38%
235.19M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BLAST إلى USD

المبلغ

BLAST
BLAST
USD
USD

1 BLAST = 0.0002367 USD

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