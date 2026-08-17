التحليل الفني اليوم لـ Moonbirds (BIRB) توفر صفحة Moonbirds تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BIRB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Moonbirds أدناه. التسجيل

تغير سعر Moonbirds (BIRB) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.05194 -- -2.92% -8.38% -61.70%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Moonbirds

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Moonbirds عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 5 شراء 10 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 9 حيادي 1 شراء 4 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 4 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0519 0.05188 R2 0.05188 0.05186 R1 0.05187 0.05186 PP 0.05185 0.05185 S1 0.05184 0.05183 S2 0.05182 0.05183 S3 0.05181 0.05182

إشارات السوق الخاصة بـ Moonbirds صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.90M $5.52 M $6.42 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.08 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Moonbirds صافي التدفق سعر BIRBUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.05 2026-08-16 $0.00 M 0.05 2026-08-15 -$0.01 M 0.05 2026-08-14 -$0.02 M 0.05 2026-08-13 -$0.01 M 0.05 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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