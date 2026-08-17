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المزيد عن BIRB

معلومات سعر BIRB

ما هو BIRB

الوثيقة البيضاء لـ BIRB

الموقع الرسمي لـ BIRB

اقتصاد توكن BIRB

توقعات سعر BIRB

سجل BIRB

دليل شراء BIRB

محول عملة BIRB إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Moonbirds (BIRB)

التحليل الفني اليوم لـ Moonbirds (BIRB)

توفر صفحة Moonbirds تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BIRB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Moonbirds أدناه.

تغير سعر Moonbirds (BIRB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05194---2.92%-8.38%-61.70%
اعرف المزيد عن سعر Moonbirds

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Moonbirds

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Moonbirds عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 5
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 1شراء 4
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0519
0.05188
R2
0.05188
0.05186
R1
0.05187
0.05186
PP
0.05185
0.05185
S1
0.05184
0.05183
S2
0.05182
0.05183
S3
0.05181
0.05182

إشارات السوق الخاصة بـ Moonbirds

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.90M
$5.52 M
$6.42 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.08 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Moonbirds

صافي التدفقسعر BIRBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.05
2026-08-16$0.00 M0.05
2026-08-15-$0.01 M0.05
2026-08-14-$0.02 M0.05
2026-08-13-$0.01 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Moonbirds

تداول أسواق Moonbirds (BIRB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Moonbirds المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBIRB
$0.05194
$0.05194$0.05194
-1.51%
1.09M (USDT)
/USDCBIRB
$0.04978
$0.04978$0.04978
+0.08%
1.06M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BIRB إلى USD

المبلغ

BIRB
BIRB
USD
USD

1 BIRB = 0.05194 USD

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