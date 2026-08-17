التحليل الفني اليوم لـ BIO Protocol (BIO) توفر صفحة BIO Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BIO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BIO Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر BIO Protocol (BIO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02484 -- -7.42% -3.35% -30.19%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BIO Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BIO Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 4 حيادي 7 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 2 شراء 11 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 3 حيادي 5 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02485 0.02483 R2 0.02483 0.02482 R1 0.02482 0.02482 PP 0.02481 0.02481 S1 0.0248 0.02479 S2 0.02478 0.02479 S3 0.02477 0.02478

إشارات السوق الخاصة بـ BIO Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.01M $3.36 M $3.36 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ BIO Protocol صافي التدفق سعر BIOUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.02 2026-08-16 -$0.11 M 0.02 2026-08-15 -$0.05 M 0.03 2026-08-14 -$0.03 M 0.02 2026-08-13 -$0.06 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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