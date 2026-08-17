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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BIO Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BIO Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ BIO Protocol (BIO)

التحليل الفني اليوم لـ BIO Protocol (BIO)

توفر صفحة BIO Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BIO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BIO Protocol أدناه.

تغير سعر BIO Protocol (BIO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02484---7.42%-3.35%-30.19%
اعرف المزيد عن سعر BIO Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BIO Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BIO Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 4
حيادي 7
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 2شراء 11
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 5شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02485
0.02483
R2
0.02483
0.02482
R1
0.02482
0.02482
PP
0.02481
0.02481
S1
0.0248
0.02479
S2
0.02478
0.02479
S3
0.02477
0.02478

إشارات السوق الخاصة بـ BIO Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.01M
$3.36 M
$3.36 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BIO Protocol

صافي التدفقسعر BIOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.02
2026-08-16-$0.11 M0.02
2026-08-15-$0.05 M0.03
2026-08-14-$0.03 M0.02
2026-08-13-$0.06 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن BIO Protocol

تداول أسواق BIO Protocol (BIO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BIO Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBIO
$0.02484
$0.02484$0.02484
+0.20%
2.61M (USDT)
/USDCBIO
$0.02479
$0.02479$0.02479
+0.08%
2.24M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BIO إلى USD

المبلغ

BIO
BIO
USD
USD

1 BIO = 0.02484 USD

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