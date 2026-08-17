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المزيد عن BILL

معلومات سعر BILL

ما هو BILL

الوثيقة البيضاء لـ BILL

الموقع الرسمي لـ BILL

اقتصاد توكن BILL

توقعات سعر BILL

سجل BILL

دليل شراء BILL

محول عملة BILL إلى الفيات

عقود BILL الفورية

BILL عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Billions (BILL)

التحليل الفني اليوم لـ Billions (BILL)

توفر صفحة Billions تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BILL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Billions أدناه.

تغير سعر Billions (BILL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02018---21.73%-12.57%-82.29%
اعرف المزيد عن سعر Billions

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Billions

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Billions عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 4
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 1شراء 4
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 3شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02023
0.02022
R2
0.02022
0.02022
R1
0.02022
0.02022
PP
0.02021
0.02021
S1
0.02021
0.02021
S2
0.0202
0.02021
S3
0.0202
0.0202

إشارات السوق الخاصة بـ Billions

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.39M
$2.35 M
$2.75 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.85 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.88 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.61 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.62 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Billions

صافي التدفقسعر BILLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.09 M0.02
2026-08-16-$0.22 M0.02
2026-08-15-$0.18 M0.02
2026-08-14-$0.23 M0.02
2026-08-13-$0.07 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Billions

تداول أسواق Billions (BILL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Billions المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCBILL
$0.02019
$0.02019$0.02019
-2.22%
2.60M (USDT)
/USDTBILL
$0.02018
$0.02018$0.02018
-2.41%
3.31M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BILL إلى USD

المبلغ

BILL
BILL
USD
USD

1 BILL = 0.02018 USD

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