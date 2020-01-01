توكنوميكس BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) BOSS FIGHTERS هي لعبة أكشن متعددة اللاعبين سريعة الوتيرة تجمع بين إمكانية الوصول إلى Web2 وملكية Web3. يتحكم لاعب واحد بزعيم عملاق، بينما يتعاون الآخرون كمقاتلين في معارك ممتعة وفوضوية. الموقع الرسمي: https://bossfighters.game/ الوثيقة البيضاء: https://wiki.bossfighters.game/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2 اشتر BFTOKEN الآن!

توكنوميكس BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 69.68K $ 69.68K $ 69.68K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 97.85M $ 97.85M $ 97.85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 712.10K $ 712.10K $ 712.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00103182973602324 $ 0.00103182973602324 $ 0.00103182973602324 السعر الحالي: $ 0.0007121 $ 0.0007121 $ 0.0007121 معرفة المزيد عن سعر BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

توكنوميكس BOSS FIGHTERS (BFTOKEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BFTOKEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BFTOKEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BFTOKEN، استكشف السعر المباشر لتوكن BFTOKEN!

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